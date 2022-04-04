"Столкнулись со значительными повышением цен на ряд продуктов, сложностями при доставке импортных продуктов. Сложнее сейчас монокафе — заведениям с одной концепцией по меню, ресторанам высокой кухни, паназиатским заведениям, где представлены блюда из свежей рыбы. Остальные начали активно перестраиваться, прорабатывать новое меню, искать более выгодные позиции у поставщиков", — сказал собеседник агентства.

По его словам, поставщики и сами активно реагируют на запросы рынка — переключаются на ассортимент северной рыбы, фермерских местных продуктов. "Например, одно из заведений города уже предлагает роллы с сомом", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что посетители чаще стали расплачиваться наличными деньгами. "У людей на руках сейчас много наличных средств, замечаем увеличение числа платежей в такой форме. Отмечаем и снижение числа посетителей — в каждом заведении ситуация своя, но, по моим оценкам, в среднем, снижение на 30%", — добавил Беляев.

Собеседник агентства отметил, что рестораторы надеются на увеличение числа посетителей в летний сезон.

"Рассчитываем , что развитие внутреннего туризма летом компенсирует посетителей. Надеемся, что люди из других регионов захотят посетить город после его 800-летия (отмечалось в 2021 году — ИФ), реставрации многих объектов", — сказал Беляев.

По его данным, в Нижнем Новгороде существуют сети уличного фастфуда, которые способны заменить ассортимент иностранного фастфуда, некоторые сети которых заявили о приостановке работы в России.

"У нас есть сети по продаже домашней лапши, шаурмы — они уже работают на фудкортах крупных торговых центров. Они способны составить достойную альтернативу иностранному фастфуду. Кроме того, многие кафе специально начали вводить в меню бургеры с акцентом на использование фермерской котлеты и домашней булочки", — сказал собеседник агентства.

По информации Беляева, ситуация на рынке персонала кардинально не изменилась.

"Иностранный фастфуд, приостановивший работу, никого не уволил. Сотрудники получают зарплату, выходят на технические работы в свои заведения — моют посуду, кухню", — добавил он.