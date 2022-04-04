"День города даёт символический старт высокому летнему сезону, который в этом году обещает быть рекордным. Готовимся к нему на самом высшем уровне. Проведём концерты и выставки, спортивные соревнования, молодёжные акции — различные мероприятия будут идти всю последнюю неделю мая", — сообщил в своем официальном телеграм-аккаунте мэр Сочи Алексей Копайгородский в понедельник.

Он отметил, что День города в этом году пройдет под девизом #ВместеVСочи.

"В программе учли мнения сочинцев, а также объединили три важных события 2022-го: Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, 85-летие Краснодарского края и Год экологии на курорте", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, "праздничное настроение должно ощущаться в каждом населённом пункте города".

"Улицу Навагинскую превратим в миниатюрную модель города — покажем там все самые популярные достопримечательности. На площади Флага традиционно нацобщины продемонстрируют свою культуру. Поздравим наших заслуженных жителей и новых сочинцев, которые появятся на свет в дни праздника", — написал Копайгородский.