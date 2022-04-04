«Два дымчатых леопарда Кари и Канти прибыли из Франции в Московский зоопарк. Это сестры, им по восемь лет. Их несложно различить – Кари более общительна и у нее пятнистый нос. Эти леопарды родились во французском зоопарке, равно как и их родители», — сообщает пресс-служба зоосада.

Там отметили, что леопарды сначала отсиживались в укрытиях, но благодаря доброжелательности киперов животные стали постепенно выходить к людям.

«Пока леопарды находятся в зимнем вольере, который делят между собой. Они предпочитают держаться вместе, спать в одном домике. Когда на улице установится стабильная температура плюс 10-15 градусов, им откроют доступ в наружный вольер», — пояснили в Московском зоопарке.

Оба зверя максимально активны во второй половине дня – примерно с 16:00, но увидеть их не всегда получится, потому что леопарды все еще опасаются выходить к посторонним.