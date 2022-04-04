"С 15 марта увеличились продажи туров в Казань. На сегодняшний день средняя загрузка на майские праздники составляет от 60 до 90%, есть объекты размещения, которые загружены на 100%. Активно идут бронирования и на летний период", — сказала Санникова, ссылаясь на данные туроператоров и ассоциации отелей города.

Чиновница также отметила, что наблюдается тенденция к тому, что Казань становится популярным направлением для чартерных программ из Москвы.

"Такие федеральные туроператоры, как FUN&SUN, "Интурист" уже рассчитали свои программы на весенне-летний сезон. Стоимость чартерных программ дешевле практически в два раза, чем турист бронировал бы все эти услуги самостоятельно. В турпакет уже включены перелет, проживание, экскурсии", — добавила Санникова.