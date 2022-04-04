Ранее компания прогнозировала, что ее годовой убыток составит 250-450 млн евро. 2022 финансовый год для Ryanair закончился 31 марта.

Авиакомпания также отметила, что она закупила 80% необходимого на 2023 фингод авиатоплива в рамках хеджирования рисков повышения цен. Кроме того, благодаря этим мерам Ryanair обеспечила 10% необходимого в первом полугодии 2024 года топлива по цене в $760 за тонну.

Чистый долг компании по состоянию на 31 марта сократился до 1,5 млрд евро с 2,3 млрд евро годом ранее.

Котировки акций Ryanair снижаются на 0,7% в ходе торгов в Ирландии в понедельник.