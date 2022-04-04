На внутренних рейсах аэропорт обслужил 2,8 млн пассажиров (рост на 8%).

Самыми популярными направлениями по России за этот период были Москва, Сочи, Калининград, Архангельск, Новосибирск, Екатеринбург, Мурманск, Уфа, Минеральные Воды, Казань.

На международных линиях аэропорт обслужил 564 тыс. пассажиров (рост в 2 раза).

В условиях ограничений, связанных с пандемией, лидерами среди направлений с начала года стали Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ), Шарм-эль-Шейх и Хургада (Египет), Минск (Белоруссия), Ташкент и Ургенч (Узбекистан), Хельсинки (Финляндия), Душанбе (Таджикистан), Ереван (Армения).

Лидерами аэропорта "Пулково" по объему перевозок за первый квартал 2022 года среди российских авиакомпаний стали "Россия", "Победа", Smartavia, "Аэрофлот" и S7 Airlines, среди иностранных — Turkish Airlines, Emirates, Belavia, Uzbekistan Airways и Finnair.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".