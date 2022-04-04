"Полёты из Душанбе будут выполняться каждую неделю, по субботам. Время вылета из Душанбе — 21:30, из Дели — 02:00 по местному времени. Первый рейс ожидается 9 апреля", сообщили в понедельник в пресс-службе авиакомпании.

Авиакомпания напомнила, что полностью вакцинированным пассажирам для прохождения регистрации на рейсы авиакомпании "Сомон Эйр" из Душанбе в Дели достаточно предъявить сертификат о полной вакцинации на английском языке. Невакцинированным или частично вакцинированным пассажирам необходимо предъявить справку ПЦР тестирования от COVID-19 на английском языке с отрицательным результатом, выданную не ранее чем за 72 часа до прибытия в аэропорт Дели. Кроме того, пассажиры, прилетающие в Дели, должны обновить свой статус на онлайн-портале Air Suvidha.

Авиакомпания также сообщает, что пассажирам, прибывающим в Таджикистан, необходимо предъявить справку об отсутствии коронавирусной инфекции (COVID-19), полученную путём тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Срок действия теста — 72 часа. Детям до 3 лет справка не требуется.

На прошлой неделе авиакомпания "Сомон Эйр" объявила об увеличении частоты выполнения полётов по маршруту Душанбе-Москва-Душанбе.

"Теперь регулярные рейсы в Москву (аэропорт Домодедово) и обратно будут выполняться дважды в день. Полёты будут осуществляться на самолётах Boeing 737-800", — говорилось в сообщении "Сомон Эйр".