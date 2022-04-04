"Для жителей Томской области авианаправление Томск-Москва является одним из наиболее значимых и пользующихся высоким спросом", — цитирует пресс-служба вице-губернатора Игоря Шатурного.

Ранее "Аэрофлот" сократил число рейсов Москва-Томск-Москва до трех в неделю. По данным Шатурного, решение было вызвано низким пассажиропотоком. Томские власти, а также руководство местного аэропорта "Богашево" планировали провести переговоры с "Аэрофлотом" о возобновлении ежедневных рейсов.

Аэропорт "Богашево", находящийся под управлением холдинга "Новапорт", сотрудничает с 11 российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 17 направлениям внутри страны. В 2021 году аэропорт обслужил 494,346 тыс. пассажиров, что на 42% больше, чем в 2020 году.