"Информация, опубликованная в ряде отечественных СМИ и социальных сетях, о возобновлении с определенной даты азербайджанскими авиакомпаниями рейсов в аэропорты Москвы, не соответствует действительности", — говорится в сообщении пресс-службы национального перевозчика Азербайджана.