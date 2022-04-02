"Информация, опубликованная в ряде отечественных СМИ и социальных сетях, о возобновлении с определенной даты азербайджанскими авиакомпаниями рейсов в аэропорты Москвы, не соответствует действительности", — говорится в сообщении пресс-службы национального перевозчика Азербайджана.
Сегодня в 16:10
AZAL опровергает информацию о возобновлении авиарейсов в Москву
БАКУ. 2 АПРЕЛЯ. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН — Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в субботу опровергла информацию о возобновлении рейсов в Москву.