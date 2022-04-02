«Продажи в рамках дополнительного весенне-летнего окна по программе туристического кешбэка идут уже две недели. За этот период с 14 марта туры и проживание в отелях с кешбэком дополнительно приобрели 500 тыс. человек. Суммарно, таким образом, с начала года программой воспользовались более 1,2 млн человек», — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что спрос на программу огромный. По сравнению с предыдущим окном продаж, которое проходило с 18 января по 28 февраля, он вырос в два раза. А по сравнению с прошлым годом путешествия с кешбэком бронируют в пять раз чаще.

«Текущее дополнительное окно продаж было запущено как антикризисная мера и стало возможным благодаря решению правительства. После внутреннего перераспределения Ростуризмом на кешбэк были направлены дополнительные средства. Они скоро будут выбраны, поэтому окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось – в ночь с 8 на 9 апреля. Таким образом у всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать», — цитирует пресс-служба главу Ростуризма Зарину Догузову.

Она подчеркнула, что очередное окно продаж на осенне-зимний период состоится, как и планировалось. О сроках его проведения Ростуризм сообщит дополнительно.

Программа туристического кешбэка началась в 2020 году, чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от пандемии коронавирус. Предыдущий начался 18 января и должен был завершиться 12 апреля, но закончился 1 марта, так как выделенные на него правительством деньги кончились раньше срока.