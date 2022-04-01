"Долг российских туроператоров по уже оплаченным поездкам в Египет – почти 8 млрд рублей. Поэтому обсудили меры для запуска сезона, речь в первую очередь об авиасообщении — чтобы наши туроператоры и турагенты смогли выполнить свои обязательства по оплаченным турам, а туристы – отправиться в запланированные отпуска", — написала она в своем телеграм-канале.

По словам Догузовой, посол подтвердил заинтересованность Египта в российском турпотоке и развитии отношений между нашими странами в туристической отрасли.

"Отдельно затронули возможность внедрения карты "Мир" на курортах Египта", — добавила глава Ростуризма.

Росавиация 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. Это произошло после ареста нескольких самолетов российских авиакомпаний в зарубежных аэропортах из-за санкций Евросоюза. Египетский перевозчик Egypt Air в марте остановил полеты в Россию из-за проблем со страхованием самолетов.