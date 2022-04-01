Сотни жителей Коломбо приняли участие в протестах из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Протестующие собрались возле дома президента страны Готабаи Раджапаксы с требованием его отставки.

"Количество организованных туристов выясняем. Предположительно, их там не больше нескольких десятков. Самостоятельные теоретически также могут быть, но оценить их количество сложно. В любом случае, это единицы", — сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам гендиректора туроператора "Пантеон" Анатолия Гаркушина, туристов на Шри-Ланке немного из-за отсутствия прямых рейсов на остров. Кроме того, обстановка на курортах острова спокойная, протесты никак не повлияли на отдых россиян.

Шри-Ланка переживает в настоящее время серьезный экономический кризис, который считают наихудшим в стране с момента получения независимости в 1948 году.

По сообщениям СМИ, люди не могут купить газ для бытовых нужд, нет лекарств, бензина, а также многих продуктов питания, поскольку в стране наблюдается дефицит иностранной валюты, которой платят за импортируемые на Шри-Ланку товары.