"Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым сообщает о том, что в Республике Крым в связи со сложившейся ситуацией ожидается туристический сезон с максимальным заполнением объектов санаторно-гостиничного комплекса, и просит не рассматривать выделения квот на Республику Крым", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления о внесении изменений в распределение беженцев по субъектам РФ.

При этом, как следует из документа, девять регионов готовы увеличить вместимость пунктов временного размещения.

Предыдущая версия постановления предусматривала, что Крым примет 4788 беженцев.

По данным властей Крыма, за месяц в регион прибыли более 30 тысяч беженцев из Украины, ДНР и ЛНР, около 699 из них находятся в пунктах временного размещения. Большинство отправляются в другие регионы России.