"Фестиваль проводится на склонах горы Бештау, господствующей вершины Кавминвод. С нее открываются прекрасные виды, на горы и города курортного региона, Главный кавказский хребет и Эльбрус. В фестивале примут участие спортивные туристы и любители активного отдыха из более 40 регионов страны", — говорится в сообщении.

В субботу состоятся два забега.

"Бештаугорский Траверс" длиной 14,5 км, включающий прохождение трех вершин Бештау и спуск через участок Орлиные скалы с видовой площадкой. А также "Бештаугорский Лайт" — 8,5-километровый забег с перепадом высот 840 метров.

В воскресенье состоится главный старт по трассе "Бештаугорский Крест", маршрут пройдет через все пять вершин горы Бештау, высшая из которых — 1 тыс. 400 метров. Дистанция — 16,6 км, перепад высот 2 тыс. метров.

Кроме того, пройдет детский забег. Организуют в этом году маршрут и для любителей скандинавской ходьбы.

Культурная программа включает концерты, показательные выступления военно-патриотических и исторических клубов, ярмарку народных промыслов, фотозону и конный выезд.