"Исходя из разработанного совместно с министерством спорта Московской области событийного стандарта парков, в них несколько раз в неделю рекомендуется проводить утренние зарядки, фитнес-тренировки, тренировки по футболу, волейболу, стритболу, теннису, занятия по шахматам, танцам, детские анимации и подвижные игры, танцы и другие мероприятия", — говорится в сообщении.

Также в парках должны организовать площадки для уличных музыкантов и вокальных коллективов, творческих мастерских, лекториев, буккроссинга и многое другое.

Кроме того, в мае-июне в 22 парках Подмосковья пройдет шоу "Звёзды на роликах" от фигуристов Татьяны Навки и Петра Чернышова, в июне-августе в 20 парках запланированы "Звёздные посиделки" (проект под руководством Ильи Авербуха и Вячеслава Фетисова) с участием известных спортсменов и артистов. По утрам посетители смогут присоединиться к "Звездной зарядке".