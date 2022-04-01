"Новым указом глава Якутии Айсен Николаев 31 марта отменил требование о проведении предприятиями оптово-розничной торговли продовольственными товарами генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств каждое воскресенье с 8 часов до 12 часов с закрытием торговых объектов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что данная норма принимается, чтобы не ограничивать предпринимательскую деятельность для обеспечения продовольственной безопасности в условиях санкций.

Также отменено требование о соблюдении самоизоляции невакцинированными гражданами в возрасте старше 60 лет, а также неработающими гражданами с хроническими заболеваниями и состоянием иммуносупрессии.

Отменен дистанционный режим работы для граждан старше 60 лет и для людей с хроническими заболеваниями. Данное требование теперь имеет рекомендательный характер.

На территории Якутии продолжает действовать режим повышенной готовности, сохраняются масочный режим и дезинфекция автотранспорта и помещений.

По данным оперштаба региона, в Якутии за сутки выявлено 338 новых случаев заражения коронавирусом.