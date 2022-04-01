"До конца года планируется завершить работы по восстановлению части сада Смольного собора. В настоящее время идет восстановление его исторической планировки в монастырском дворе. В саду планируется восстановить деревья и кустарники на основе архивных материалов, а также отремонтировать газоны", — говорится в сообщении.

В городской администрации отметили, что работы ведутся в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

"В саду Смольного собора ведется большая работа, которой предшествовали архивные изыскания, совмещение исторических планов с современным состоянием территории, ландшафтно-архитектурные обследования", — цитирует пресс-служба губернатора Александра Беглова.

Глава города напомнил, что в этом году будет завершена реставрация самого Смольного собора, которая длилась семь лет.

"Собор строился как центральное сооружение Смольного монастыря. При преображении сада сохранится крестообразная планировка в монастырском дворе, которая обеспечивает кратчайшую связь между собором и корпусами монастыря. При этом будут восстановлены ранее утраченные дороги внутри монастырского двора, где также появятся места отдыха", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) ведет работы по ремонту фасадов зданий, прилегающих к саду Смольного собора.

В марте в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщили, что реставрация должна завершиться к маю этого года. В середине марта начали снимать строительные леса в самом соборе.

Реставрация началась с фасадов в 2015 году. Было потрачено 481,6 млн рублей. С 2017 работы начались внутри. На это ушло еще 422,9 млн рублей.

Смольный собор считается православным храмом всех учебных заведений Петербурга. Был построен по проекту архитектора Растрелли. Первый камень был заложен в 1748 году, но открылся собор только в 1835 году. Строительству помешала семилетняя война с Пруссией и нехватка финансирования. После Октябрьской революции собор использовался как склад, во время Великой Отечественной войны — как бункер. В конце 1960-х годов помещения были отданы под экспозицию Музея истории Ленинграда. С 1990 года там проходили концерты классической музыки.