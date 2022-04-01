Отмечается, что это второй случай размножения гигантских муравьедов в РФ и первый в самом новосибирском зоопарке.

"11 марта 2022 года в нашем зоопарке на свет появился малыш гигантского муравьеда. Предположительно самец", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что зоопарк получил пару гигантских муравьедов в 2020 году. Они были привезены из города Нюкёбинг-Морс (Дания) в рамках Европейской программы сохранения вида.

Гигантских муравьедов зовут Калле и Майя, до прибытия в новосибирский зоопарк у них уже рождались детеныши. До прибытия Калле и Майи в Новосибирск, в России гигантские муравьеды жили только в Калининградском зоопарке.

Гигантские муравьеды относятся к отряду неполнозубых. В этом отряде кроме муравьедов есть еще ленивцы и броненосцы. У муравьедов тоже замедлен метаболизм, и они не двигаются быстро. Гигантский муравьед — самое крупное животное в отряде неполнозубых, длина его тела составляет 110-130 см. У него нет зубов, а язык достигает в длину 60 см — он нужен муравьеду для добычи корма. Животное разрушает термитники и муравейники, и языком, смоченным липкой слюной, быстро собирает насекомых.

Природная популяция гигантских муравьедов сокращается из-за критических изменений среды обитания. Эти животные часто гибнут в лесных пожарах. В рамках специальных программ природоохранные организации, научные институты, зоологические парки ведут работу по сохранению вида.