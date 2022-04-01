"Вчера (31 марта — ИФ) было заявлено, что выделяется 10 млрд рублей, чтобы частично каким-то образом компенсировать туроператорам эти потери (связанные с вывозом оказавшихся за границей туристов — ИФ). Это достаточно серьезная цифра. Отмечу, что в марте 2020 года цифра по компенсациям равнялась 7 млрд. Из этих 7 млрд рублей более 4 млрд рублей были возвращены в бюджет, они не дошли до операторов, потому что требования, которые предъявлялись к набору документов туроператора, сам набор был достаточно сложным, и большинство туроператоров не смогли его реализовать", — сказал Осауленко в ходе пленарного заседания Международной туристской выставки "Лето-2022" в Екатеринбурге в пятницу.

"Типичный пример: сейчас, когда вывозили, был девиз: "Ваши, не ваши — берите всех на борт". Но когда подаются документы на получение компенсации, оказывается, что ваш турист — это турист конкретного оператора, и только за него деньги дадут. Сейчас ждем правила. Очень надеемся, что подобные ошибки не повторятся, и в этой ситуации (будут выплачивать компенсации — ИФ), исходя из того, что наши — все (за всех вывезенных туристов — ИФ)", — добавил он.

Осауленко также отметил, что туроператорам предстоит рассчитываться с потребителями за оплаченные туры, поэтому необходимо максимально поддержать отрасль.

"Бизнес надо сохранить для того, чтобы нам в перспективе, также как после ковида, рассчитаться с потребителем. Объем долга перед потребителем сейчас считается. По экспертным оценкам, эта цифра — от 60 млрд и выше", — сказал Осауленко.

По его словам, в отрасли предстоит большая работа, связанная с диверсификацией туристских продуктов, переориентацией на внутренний рынок, восстановлением международных транспортных логистических цепочек для выездного туризма.

Вместе с те он считает высоким потенциал международного туризма, в первую очередь, въездного, в связи с чем росту турпотока из-за рубежа могут способствовать электронные визы и полное снятие ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.

Кроме того, по мнению Осауленко, зарубежные туроператоры, по-прежнему, заинтересованы в российских туристах.

"В Европе снимаются санэпидмиологические кордоны, и российских туристов там не вычеркивают, они, так сказать, на перспективу востребованы. И наши партнеры, наверное, ждут открытия воздушного сообщения, не меньше, а больше, чем мы. Это — факт. Потому что за последние 30 лет российский турист на международной арене стал "товаром" не хуже газа", — подытожил глава ассоциации.