"Беларусь снимает ограничения на пересечение своей границы. Роман Головченко подписал соответствующее постановление", — говорится в сообщении.

"Документом снимаются ограничения на пересечение государственной границы, как иностранными гражданами, так и гражданами Республики Беларусь в наземных пунктах пропуска. Также постановлением регулируются условия освобождения иностранных граждан от предоставления ПЦР-тестов при въезде в Республику Беларусь", — рассказали в пресс-службе.

Ограничения на пересечение белорусской границы будут сняты с 3 апреля.