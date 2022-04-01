"Продажа путевок началась с 31 марта и продлится до 31 августа. Поездка может состояться в любое время в период с 1 мая по 30 сентября. Возврат от стоимости составит 50%, но не более 20 тысяч рублей. Покупку необходимо оплатить онлайн-картой "Мир". Сумма возврата автоматически придет на ту же платёжную карту в течение нескольких дней", — сказал собеседник агентства.

Также с этого года путевку по программе можно приобрести и в детские палаточные лагеря, отметил он.

"Семьи с двумя и более детьми смогут вернуть половину стоимости отдыха за каждого ребенка. Для этого необходимо оформить каждую путевку как отдельную покупку. Количество покупок с одной карты не ограничено", — уточнил сотрудник пресс-службы.

В 2021 году в Тверской области в программе приняли участие 18 загородных детских лагерей, путевки по кешбэку приобрели для 4,7 тыс. детей.