"Пришла весна, световой день увеличился, и мы продлеваем график работы сразу на 2 часа. Наши обитатели ждут вас в гости с 9:00 до 20:00. Вход закрывается в 19:00", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на старой территории посетителей ждут обитатели фауны России: лисы, песцы, совы, камышовый и степной кот, а также панды – Жуи и Диндин и манул Тимофей.

"В Доме птиц уже совсем скоро можно будет увидеть птенцов пингвинов – они вот-вот выйдут из гнезд", — добавили там.

На новой территории зоопарка можно посмотреть на выдр Рубэна и Найроби, белых медведей Томпа и Хатанга. Слоновник, Дом обезьян, террариум, павильон "Животные Африки", а также выставка амфибий, бабочек, пауков и так далее тоже открыты.