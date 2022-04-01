"Определить, что обязательства по уплате арендных, лизинговых и иных платежей (...) признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены перед их основными хозяйственными обществами-резидентами путем перечисления должником на счет основного хозяйственного общества-резидента, открытый в российской кредитной организации, средств в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте выражена такая стоимость) и рассчитанной по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на день исполнения обязательств", — сказано в документе.

Правительству при этом предоставлено полномочие определить "иной, чем установленный настоящим указом", порядок расчетов с лизингодателями.

Ряд западных стран в конце февраля объявили санкции против России в связи с военной операцией на Украине, часть из них ударила по авиационной отрасли. В частности, введен запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Уже эксплуатируемые в стране самолеты, в соответствии с санкциями, должны быть возвращены иностранным лизингодателям.

По данным консалтинговой компании Cirium, более половины самолетов, которые используют российские авиаперевозчики, находятся в лизинге иностранных владельцев. По данным агентства IBA, крупнейший иностранный лизингодатель для авиакомпаний РФ — ирландская AerCap (152 самолетов), за ним идет SMBC Aviation Capital (входит в японскую группу Sumitomo, 36 самолетов) на третьем месте — Air Lease Corporation (США, 34 самолета). Среди крупнейших по доли рынка российских лессоров — ГТЛК (включая ирландскую "дочку" GTLK Europe — 95 самолетов), "ПСБ Лизинг" (77), "ВЭБ-лизинг" (76), "ВТБ Лизинг" (74), "СберЛизинг" (67).

Большинство авиакомпаний получили уведомления об отзыве "санкционных" самолетов, однако продолжили их эксплуатацию.

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил накануне, что по решению властей большая часть иностранных самолетов Boeing и Airbus, несмотря на западные санкции, останутся в РФ.