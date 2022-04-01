"По техническим причинам временно приостановлено движение поезда межтерминального перехода (МТП). Взамен между терминалом "Аэроэкспресс" и терминалами B и C запущены бесплатные автобусы", — говорится в сообщении.

Как уточняется, интервал движения автобусов составляет 20 минут

Аэропорт просит пассажиров учитывать остановку поезда и добираться до терминалов B и C на автобусах "Мосгортранса" и экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино" (время в пути составляет 20 минут.

Поезд межтерминального перехода соединяет работающий северный (терминалы B и С) и закрытый южный (D, F, E) терминальные комплексы аэропорта.