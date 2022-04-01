Законопроект (N98359-8) опубликован в электронной база данных Госдумы.

Поправки вносятся в закон об осуществлении иностранных инвестиций в РФ. Перечень стратегических видов деятельности (сейчас их 46) предлагается дополнить деятельностью, связанной с разработкой и созданием АИС ОВП, а также входящих в ее состав информационно-телекоммуникационной сети, баз данных, операторов.

В пояснительной записке говорится, что в условиях санкций блокировка доступа для отечественных авиакомпаний к системам бронирования, подконтрольным иностранным государствам, повышает риски дестабилизации пассажирских перевозок. "Деятельность (компаний — ИФ), связанных с разработкой, созданием и эксплуатацией автоматизированной системы оформления воздушных перевозок, в целях обеспечения суверенитета Российской Федерации при выполнении воздушных перевозок, должна осуществляться на основе отечественных компонентов организациями-резидентами Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.

Накануне сообщалось, что крупнейшие российские авиакомпании, включая группу "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии", до июня 2022 года могут заключить договоры с отечественными провайдерами систем бронирования билетов. Для определения провайдера перевозчики до мая должны провести закупочные процедуры. Выбранные подрядчики, как ожидается, подготовят план по переходу авиакомпаний на отечественные системы бронирования до 30 октября 2022 года.

В настоящее время крупнейшие авиакомпании РФ пользуются услугами в основном иностранных провайдеров: американских Sabre и Navitaire, испанской Amadeus. В 2019 году сообщалось, что Sabre для локализации своих серверов в РФ учредило СП с российским АО "Интегро текнолоджиз".

После введения западных санкций Sabre и Amadeus расторгли дистрибуторские отношения с "Аэрофлотом". Как отмечал ранее "Коммерсантъ", к критическим последствиям это не привело: перевозчик потерял лишь один из многих каналов продажи билетов. Гораздо большую угрозу представляет отключение инвенторных систем, где хранятся все данные о работе авиакомпании.

В России есть две системы бронирования — Leonardo (в числе ее клиентов — Red Wings, "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр") и "Онлайн резервейшн систем" (ОРС, им пользуется "Азимут").