2020 год, когда мировая авиаотрасль столкнулась с кризисом из-за пандемии COVID-19, "Внуково" завершило с чистым убытком в 308 млн руб. В "доковидном" 2019 году у "Внуково" была прибыль в 779 млн руб., следует из данных "СПАРК-Интерфакс".

Выручка аэропорта в прошлом году выросла на 33%, до 8,9 млрд руб., себестоимость продаж — на 9%, до 7 млрд руб.

В 2021 году "Внуково" не объявляло и не выплачивало дивиденды акционерам, следует из отчета.

Долгосрочные обязательства компании на конец 2021 года составили более 8 млрд руб. против почти 9 млрд на конец позапрошлого года. Относящиеся к ним заемные средства снизились с 7,8 млрд до 6,9 млрд руб. Краткосрочные обязательства остались на уровне 3,4 млрд руб., в том числе заемные средства — снизились с 1 млрд до 932 млн руб.

По-прежнему крупнейший кредитор "Внуково" — Сбербанк. Сумма основного долга перед ним на конец отчетного периода составляла 7,8 млрд руб.

В событиях после отчетной даты указано, что в январе "Внуково" заключило договор предоставления займа авиакомпании IFly на сумму 200 млн руб. с процентной ставкой 10,5% и сроком погашения до конца апреля 2022 года. Договор на такую же сумму под 9,3% был заключен между компаниями в апреле прошлого года. В декабре сообщалось, что связанное с частными владельцами "Внуково" АО "Компания "Юнокс" стало собственником 30% iFly.

В 2021 году "Внуково" обслужило 18 млн пассажиров, что составляет 75% от результата доковидного 2019 года, следовало из данных Росавиации. В сравнении с 2020 годом показатель вырос на 43%. Крупнейшие базовые авиакомпании "Внуково" — "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), "ЮТэйр"), AZUR air, среди иностранных — Turkish Airlines, Uzbekistan Airways.

"Внуково" контролируется Виталием Ванцевым и Владимиром Скочем, 25% — у Росимущества.