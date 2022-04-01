"В текущей ситуации, как постпандемийной, так и сегодня, мы чувствуем себя достаточно уверенно. В прошлом году перевезено 3 млн пассажиров. На этот год мы строим далеко идущие планы — хотим увидеть цифру больше 4 млн пассажиров. Но корректировка, конечно, наверняка будет. Единственное, в чем мы уверены, это в региональных наших маршрутах, в нашей региональной сети. Здесь мы надеемся на 2 млн пассажиров", — сообщил заместитель коммерческого директора Red Wings Дмитрий Мясников на пленарном заседании Международной туристской выставке "ЛЕТО-2022" в Екатеринбурге в пятницу.

По его словам, компания продолжает работу по расширению региональной сети.

"Напомню, что у нас в Екатеринбурге есть хаб с 2020 года, в прошлом году появился хаб в Челябинске, также (есть — ИФ) база в Перми. Сейчас мы к развитию региональной сети активно добавляем, получаем назначения и открываем рейсы прямые в страны СНГ. Также в последнее время уже начали работать с Турцией и в планах у нас Египет", — сказал он.

Говоря о развития хаба в Екатеринбурге, Мясников сообщил, что в 2022 году компания планирует увеличить объем перевозок в/из Екатеринбурга более чем на 25%. "Семь SSJ у нас будет забазировано в летнем сезоне в "Кольцово" (аэропорт в Екатеринбурге — ИФ), и планируем выполнять полеты по 37 различным маршрутам", — сказал он.

В парке Red Wings в настоящее время пятнадцать Superjet 100, восемь A320/321 и три дальнемагистральных Boeing 777.

Он также напомнил, что Red Wings развивает прямые перелеты из Екатеринбурга в страны СНГ.

"Сейчас мы активно добавляем перелеты в страны СНГ. Из Екатеринбурга мы (уже — ИФ) готовы предложить Армению, Казахстан, Узбекистан. Причем отдельно хочу заметить для туристического сообщества, что Республика Узбекистан имеет собственные программы для стимулирования въездного туризма", — сказал Мясников.

По его словам, авиакомпания намерена открыть прямые рейсы в Азербайджан. В настоящее время ведется работа по получению необходимых согласований и назначений.

Кроме того, летом компания намерена организовать перелеты на Boeing 777 на зарубежные курорты. "Скорее всего, это будут полеты в Египет и Турцию в рамках пакетных предложений туроператоров", — сказал Мясников.

По его словам, сохраняются запущенные в марте этого года регулярные еженедельные прямые рейсы из Екатеринбурга в Анталью и Стамбул.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование, и обязывали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими перевозчиками.

Большинство авиакомпаний получили уведомления об отзыве "санкционных" самолетов, однако продолжили их эксплуатацию. За этим последовали массовые аресты авиатехники за рубежом, после чего Росавиация рекомендовала перевозчикам приостановить международные рейсы. Исключение сделано для компаний, у которых отсутствуют риски ареста: их самолеты должны быть зарегистрированы в РФ, застрахованы и перестрахованы российскими страховщиками, при этом они должны принадлежать российским лизингодателям или же самим перевозчикам.