"Мы здесь руководствуемся теми рекомендациями, которые дает санитарная медицина, и ориентируемся именно на них. А на сегодняшний день они состоят в том, что масочный режим отменять нецелесообразно. Я не могу сказать, как долго он еще может сохраниться, но мы его сохраняем", — сказал Креков журналистам в пятницу.

В своем выступлении замгубернатора подчеркнул, что на принятие решения влияют факторы достаточно высокой заболеваемости, в том числе в других странах, открытых для туристов.

"Эти два фактора не делают желательным и, наверное, возможной отмену масочного режима в ближайшие дни и, может быть, недели", — пояснил Креков.

В целом, по его словам, в регионе наблюдается достаточно серьезное снижение заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Подавляющее количество больных переносят заболевание в легкой форме.