"Сегодня межведомственная комиссия после обследования толщины и структуры льда в проливе Малое Море озера Байкал приняла решение: завтра, 2 апреля, закрыть ледовую переправу на Ольхон", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ледовую дорогу, связывающую Ольхон с материком, планировалось закрыть 28 марта. После проверки на безопасность движение транспорта по ней было продлено.

В этом году переправу открыли 18 февраля, позже обычного срока, из-за теплой зимы и лунок байкальской нерпы.

В прошлом году она действовала с 10 февраля до 26 марта, зимой 2020 года — с 11 февраля по 20 марта.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина — 73,5 км, ширина — до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время на острове постоянно проживают около 1,7 тыс. человек, ежегодно его посещают несколько сотен тысяч туристов.