Рост показателя в сравнении с февралем текущего года составил 30,8%.

Пассажирооборот в дальнем следовании вырос г/г на 6,7%, до 5 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки в марте выросли год к году на 2,2%, до 82,3 млн пассажиров (в феврале было перевезено 65,3 млн человек). Их пассажирооборот вырос на 5%, до 2,4 млрд пасс-км.

Таким образом, по оперативным данным, в марте 2022 г. на инфраструктуре ОАО "РЖД" было перевезено 89,1 млн пассажиров (+2,5% г/г). Пассажирооборот составил 7,4 млрд пасс-км, что на 6,1% больше уровня прошлого года.

Всего за I квартал 2022 г. отправлено 237,7 млн пассажиров (+6,6% г/г): в дальнем следовании — 19,3 млн (+10,4%), в пригородном сообщении — 218,4 млн (+6,3%). Пассажирооборот на сети ОАО "РЖД" с начала года вырос на 10,3% и составил 20,5 млрд пасс-км, в том числе в дальнем следовании — 14,1 млрд пасс-км (+11,7%), в пригородном сообщении — 6,4 млрд пасс-км (+7,3%).