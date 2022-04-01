"В случае, если в сложившихся обстоятельствах поездка за рубеж по уже оплаченному туру не может состояться, у туристов есть несколько вариантов. Так, по согласованию с туроператором, можно перенести тур на другие даты или изменить направление отдыха, в том числе можно рассмотреть возможность отдыха в России. Если же предложенные туроператором варианты замены не устроят туриста, то по согласованию с туроператором можно оформить возврат средств за тур", — написала она в своем телеграм-канале.

Догузова подчеркнула, что туроператор после оплаты путевки мог понести расходы по организации поездки.

"Учитывая положения статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении соответствующего договора, сумма, подлежащая к возврату потребителю, может быть существенно ниже суммы, уплаченной по договору. Так как туроператор уже мог понести какие-либо расходы, связанные с исполнением договора", — написала она.

По словам Догузовой, в сложившихся сейчас условиях туроператоры могут попросить у туристов доплаты за уже оплаченные туры.

"К сожалению, в сложившейся ситуации поменялись условия перелета, существенно снизилось количество выполняемых рейсов, выросли цены, а также надо учитывать волатильность курса рубля. Доплата, как правило, необходима из-за изменившихся условий перевозки. Это касается как полностью, так и частично оплаченных туров. В то же время туроператоры по возможности идут навстречу туристам и, где это возможно, пытаются сохранить цены на прежнем уровне, в первую очередь по уже полностью оплаченным турам", — сообщила она.

Догузова также разъяснила, почему не все туроператоры переносят несостоявшиеся зарубежные туры в Россию.

"У туроператоров сложились разные ситуации. Безусловно, часть из них переносит несостоявшиеся туры за границу на Россию, и таких очень много. Но вместе с тем важно понимать, что взаимоотношения с российскими отелями и бизнес-процессы у всех выстроены по-разному и, исходя из фактических обстоятельств, каждый туроператор самостоятельно формирует свои предложения по перебронированию зарубежных туров на российские направления", — подчеркнула глава Ростуризма.

По ее словам, ведомство попросило отельеров максимально идти навстречу туроператорам в вопросе переноса туров. А туроператоров, в свою очередь, по возможности переносить отмененные зарубежные туры в Россию без доплат.

Глава ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" в пятницу сообщил, что обязательства туроператоров по отмененным туров за рубеж превышают 60 млрд рублей.