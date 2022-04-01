"Будущая мечеть будет хорошо обозреваема со стороны Волги и служить важным ориентиром в городском пространстве. Площадка под строительство находится в историческом центре Казани. Она хорошо доступна в транспортном отношении для всех районов города", — сказала Айдарова на пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, сооружение станет крупным религиозным центром, где жители республики и туристы "найдут комфортную, благоустроенную городскую среду, насыщенную различными общественно-культурными функциями".

Вице-премьер Татарстана — руководитель аппарата Кабмина республики Шамиль Гафаров сообщил, что мечеть будет строиться на пожертвования.

Первый камень в ее фундамент планируется заложить 20 мая. Приступить к строительству намерены уже осенью этого года. Она будет вмещать не менее 10 тыс. человек.

Ранее в пятницу был объявлен международный конкурс на разработку эскизного проекта Соборной мечети и прилегающей территории.

Строительство этого комплекса включено в федеральный План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.