"Есть целый ряд стран, куда сейчас невозможно поехать по объективным причинам: отсутствие взаимного авиасообщения, закрытое воздушное пространство, продолжающиеся ковидные ограничения и др. В эти страны туры, очевидно, в ближайшее время не состоятся. В то же время, несмотря на существующие ограничения, как санкционные, так и ковидные, есть страны, готовые принимать наших туристов", — написала она в своем телеграм-канале.

По словам Догузовой, в настоящее время большая часть туроператоров приостановили продажи туров и в эти страны в связи с корректировками полетных программ, в том числе чартерных.

"В настоящее время мы вместе с туроператорами при поддержке Минтранса и Росавиации совместно с зарубежными коллегами ведем работу по выстраиванию новых логистических цепочек. Надеемся, что полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям будут восстановлены уже этой весной", — подчеркнула глава Ростуризма.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. Росавиация 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. Это произошло после ареста нескольких самолетов российских авиакомпаний в зарубежных аэропортах. Некоторые зарубежные авиакомпании также остановили полеты в Россию из-за проблем со страховкой своих лайнеров.