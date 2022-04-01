"Сейчас эта информация собирается. Есть экспертные оценки. Называются цифры порядка 60-65 млрд рублей. Цифра, конечно, очень впечатляющая, но государство и сам бизнес понимают, что, как показал нам 2020-й год, все разрешимо, но на это будет требоваться время ", — заявил он.

Осауленко подчеркнул, что для выполнения обязательств перед туристами операторы должны сохранить бизнес.

"Для того, чтобы эти долги были возвращены, надо сохранить операторов. Поэтому сейчас надо не бежать к оператору, а чтобы государство сформировало такую же правовую основу, в которой было бы сказано, как в 2020-м году, что оператор признает долги, но денег у него нет. Для того, чтобы они у него появились, надо, чтобы он их заработал. Как только он их заработает, то в течение года он вам эти средства вернет", — добавил он.

Обязательства туроператоров перед клиентами по турам, приобретенным до 31 марта 2020 года и отмененным из-за пандемии коронавируса, достигали 44 млрд рублей правительство предоставило туркомпаниям возможность отсрочки по расчетам с туристами до 31 декабря 2021 года. К этому моменту долг сократился до 6,5 млрд рублей.