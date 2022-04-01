"Экскурсии были проведены почти для 7,5 тыс. пенсионеров", — говорится в сообщении ведомства, размещенном на сайте областного правительства.
Организованные экскурсии проходили по историческим, природным, архитектурным и религиозным достопримечательностям.
"Наибольшей популярностью пользовались маршруты в Коломну, Истру и Одинцовский округ. Также востребованными направлениями оказались Сергиево-Посадский и Павлово-Посадский округа", — отметили в комитете.
Участниками областного проекта "Активное долголетие" являются свыше 131 тыс. пожилых жителей Подмосковья.