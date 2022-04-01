Сегодня в 10:35 Более 650 экскурсий провели для пожилых жителей Подмосковья с начала года

КРАСНОГОРСК. 1 АПРЕЛЯ. ИНТЕРФАКС — Свыше 650 автобусных и пешеходных экскурсий по Московской области посетили пенсионеры — участники проекта "Активное долголетие" с начала 2022 года, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

"Экскурсии были проведены почти для 7,5 тыс. пенсионеров", — говорится в сообщении ведомства, размещенном на сайте областного правительства. Организованные экскурсии проходили по историческим, природным, архитектурным и религиозным достопримечательностям. "Наибольшей популярностью пользовались маршруты в Коломну, Истру и Одинцовский округ. Также востребованными направлениями оказались Сергиево-Посадский и Павлово-Посадский округа", — отметили в комитете. Участниками областного проекта "Активное долголетие" являются свыше 131 тыс. пожилых жителей Подмосковья.

Поделиться