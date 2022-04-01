"В этом году будет расширена программа доступных путешествий внутри страны для студентов. Теперь принять в ней участие могут студенты вузов всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты и ординаторы, участвующие в научно-исследовательской деятельности, а также школьники — победители всероссийского конкурса "Большая перемена". Также путешествовать по программе молодежного и студенческого туризма сможет трудоустроенная молодежь до 35 лет, финалисты, активисты и участники конкурсов платформы АНО "Россия – страна возможностей", — цитирует Чернышенко пресс-служба.

Как отметил зампред правительства, в этом году участие в программе принимают 155 вузов из 98 городов России. Отправиться в путешествие можно будет не только летом, но и во время учебного года.

По предварительным расчетам, воспользуются программой более 10 тысяч молодых людей. Для них разработано свыше 450 авторских турпродуктов, мероприятий и различных культурно-познавательных программ.

В пресс-службе вице-премьера также сообщили, что программой предусмотрены как групповая поездка в качестве поощрения от вуза, так и индивидуальное путешествие. Студенты могут выбрать один из трёх форматов путешествий: научно-популярный туризм, профориентационный или культурно-познавательный.

Информация по направлениям путешествий и местам размещения будет доступна на сайте студтуризм.рф. Там же студенты смогут забронировать места в общежитиях и выбрать подходящее тематическое предложение.