"Теперь регулярные рейсы в Москву (аэропорт "Домодедово") и обратно будут выполняться дважды в день. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800", — сообщила в пятницу пресс-служба компании.

Авиакомпания напоминает, что с 15 марта из стран СНГ в Таджикистан на рейсах авиакомпании Somon Air можно лететь с сертификатом о вакцинации от коронавируса.

"Из стран СНГ в Таджикистан для прохождения регистрации на рейсы авиакомпании Somon Air достаточно предъявить сертификат о полной или частичной вакцинации. В случае отсутствия сертификата о прохождении полной или частичной вакцинации, необходимо предъявить справку ПЦР тестирования от COVID-19 с отрицательным результатом, выданную не ранее чем за 72 часа до прибытия в Таджикистан. Детям до 3 лет предоставление справки не требуется", — уточняется в сообщении.

Авиакомпания также напоминает, что всем пассажирам, за исключением граждан РФ, вылетающим в Россию, необходимо предъявить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19, выданную не ранее чем за 48 часов до прибытия на территорию Российской Федерации.