За аналогичный месяц 2021 года пассажиропоток составил 21,756 тыс. человек. Таким образом, показатель вырос почти в 1,5 раза.

Всего за январь-февраль текущего года аэропорт обслужил 75,554 тыс. человек, что на 59,7% больше, чем за первые два месяца 2021 года.

Аэропорт "Богашево" основан в 1967 году. В настоящее время сотрудничает с 11 российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 17 направлениям внутри страны. В 2021 году аэропорт обслужил 494,346 тыс. пассажиров, что на 42% больше, чем в 2020 году.