"В Астраханской области ожидается до трех млн туристов (с 2021 году в регионе побывали 1,5 млн гостей — ИФ). Основная задача, которую поставил губернатор, — контроль над туристами и объемами вылова рыбы", — говорится в пресс-релизе.

В Астраханской области установлена суточная норма вылова рыбы из Волги на одного рыболова-любителя в 10 кг.

"Туристы на машинах едут в область и, не стесняясь, везут холодильники, баки, лодки, что помогает им на месте, на берегу засаливать пойманную рыбу в огромных количествах", — цитирует пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Губернатор поручил усилить контроль за туристами со стороны сотрудников ДПС, полиции, инспекторов, надзирающих за сохранением водных биоресурсов региона. Также Бабушкин поручил отработать вопрос вывоза мусора с берегов, установки мусорных контейнеров.

"Нужно создать все условия, чтобы берег не захламляли. Необходимо контролировать стоянку транспорта за 200 м от берега, соблюдая водоохранную зону. Люди привыкли ставить автомобили прямо на берегу и тут же разбивать палатки", — сказал он.

По словам Бабушкина, нужно определить наиболее "удачные" для вылова участки и районы и рационально распределить по области всех сотрудников силовых структур и исполнительных органов власти.