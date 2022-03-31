По его словам, это потребует внесения изменений в Налоговый кодекс в части увеличения порога совокупного дохода для предприятий общепита до 15 млрд рублей для освобождения их от НДС (сейчас от НДС освобождены ресторанные компании с годовой выручкой не более 2 млрд рублей).

Ранее с таким предложением выступили сами рестораторы. В ноябре они предлагали эту меру, чтобы помочь отрасли справиться с потерями из-за планируемого на тот момент повсеместного введения QR-кодов.

У крупных ресторанных предприятий нет существенных конкурентных преимуществ, которые бы позволили им выдерживать дополнительную налоговую нагрузку по сравнению со средними предприятиями, освобожденными от НДС. Существующая налоговая система не дает возможностей развития крупным компаниям, таким как "Теремок", "Шоколадница", "Росинтер Ресторантс Холдинг", сообщалось в презентации, с которой совладелец "Теремка" Михаил Гончаров выступал в Совете Федерации в ноябре. Существующая налоговая система является причиной дробления крупных компаний, которые не попадают в льготный режим при обороте более 2 млрд рублей.

По словам источника, Минпромторг также предлагает дать предприятиям общепита отсрочку по уплате текущих налогов (НДС, страховые взносы, налог на имущество) на срок до 12 месяцев без предоставления обеспечения (банковская гарантия, залог имущества), а также снизить страховые взносы для крупных предприятий общественного питания (с оборотом от 2 млрд до 15 млрд рублей) до 15% с суммы, превышающей МРОТ.

В пресс-службе Минпромторга подтвердили, что ведомство подготовило эти предложения. "Минпромторгом России действительно разработаны предложения в пакет первоочередных мер. В частности, в отношении общепита предложены или уже частично реализованы антикризисные меры для поддержки МСП, программы льготного кредитования, запрет на плановые проверки малых, средних компаний и ИП, снижение административной нагрузки", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Минпромторг предлагает отменить обязательную выдачу бумажного кассового чека для предприятий торговли и общепита, для чего разработать соответствующий закон.

Ранее в марте Минпромторг провел совещание с производителями кассовой ленты и ритейлерами. "Никто не заявил о том, что есть проблемы с кассовой лентой, ни одно предприятие. Кассовой ленты предостаточно у нас производится", — говорил замглавы ведомства Виктор Евтухов. "Но поскольку появились такие сигналы, Федеральная налоговая служба приняла решение, что она не будет временно штрафовать магазины за невыдачу кассового чека. Но по требованию гражданина, естественно, кассовый чек сегодня должен быть выдан", — говорил он.