"Что касается отечественных моделей, безусловно запрет поставки комплектующих, которые в большом объеме присутствовали и заложены при проектировании наших двух флагманских моделей — Superjet 100 и МС-21 — заставляют нас активно и динамично организовать работу по ускоренному импортозамещению. Работа эта организована. Но все равно произойдет сдвижка на 1-2 года, так что наши первоначальные планы по серийному производству сдвигаются", — сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы раньше при производстве этих двух флагманских моделей рассчитывали в части МС-21 на поставку нам двигателей Pratt & Whitney, которые теперь поставляться не будут. Значит, те серийные объемы, которые мы планируем, теперь должны целиком и полностью замещаться отечественным двигателем ПД-14. Поэтому нужно предусмотреть расширение производства на предприятиях ОДК для выпуска этой модели", — пояснил он.

Сдвиг производства этих моделей, по словам Борисова, будет заполнен организацией серийного производства уже выпускающихся в ограниченном объеме Ту-214 и при необходимости — Ил-96-400.

"Также даны поручения ускоренным темпом завершать разработку и выводить в серийное производство самолеты региональной авиации. Я имею в виду "Байкал", Л-410, "Ладогу" и Ил-114", — заявил он.