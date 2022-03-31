"Весь авиапарк, имеется в виду иностранных самолетов, останется в России — большинство. Часть была арестована в период введения санкций, но абсолютное большинство Boeing и Airbus остается в России. Они внесены в российский реестр и перестрахованы российскими страховыми компаниями", — сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".

Так чиновник прокомментировал решения, которые были приняты на совещании по авиации у президента Владимира Путина.

"И стоит, безусловно, вопрос их эксплуатации в ближайшее время, пока мы не наладим серийное производство в нужном количестве российских авиалайнеров. Этот вопрос детально прорабатывается коллегами из Минтранса, Минпромторга и в правительстве транспортным и промышленным блоком", — добавил Борисов.

"Безусловно, решение есть. Я не хочу останавливаться более подробно. Этот парк достаточно молодой, менее 15 лет, и есть возможность осуществлять его эксплуатацию — не в ущерб, разумеется, безопасности авиационных перевозок", — сказал чиновник.

Ряд западных стран в конце февраля объявили санкции против России в связи с военной операцией на Украине, часть из них ударила по авиационной отрасли. В частности, введен запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Уже эксплуатируемые в стране самолеты, в соответствии с санкциями, должны быть возвращены иностранным лизингодателям.