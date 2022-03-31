В пресс-службе главы КЧР "Интерфаксу" уточнили, что объем привлекаемых кредитных средств составит 895 млн рублей.

"Одним из направлений развития Карачаево-Черкесской Республики является повышение туристической привлекательности. В рамках этой работы региону одобрен инфраструктурный бюджетный кредит на строительство горнолыжных трасс и объектов инженерной защиты туристско-рекреационного комплекса "Домбай"", — говорится в сообщении Минстроя.

Начать строительные работы планируется в ближайшее время. Срок реализации проекта составляет 2 года.