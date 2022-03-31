"Авиакомпании всегда не очень на них (самолеты Ил-96 — ИФ) смотрели по одному показателю — топливная эффективность. В нынешних условиях этими показателями можно и пренебречь, а при необходимости будут предприняты дополнительные меры по сдерживанию цен на авиакеросин, чтобы нам не перекладывать стоимость авиабилетов на потребителя", — заявил Борисов в интервью телеканалу "Россия 24".

Он напомнил, что до введения антироссийских санкций Ил-96 производились ограниченными сериями, в основном для "Специального летного отряда "Россия", который перевозит первых лиц страны. В условиях санкций выпуск этих самолетов будет увеличен.

Ил-96 — широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, разработанный ОКБ им. Ильюшина в Советском Союзе, его первый полет состоялся в сентябре 1988 года. Авиалайнер предназначен для перевозки пассажиров (до 436 человек) либо грузов (до 92 тонн). В настоящее время лайнеры эксплуатируются специальным летным отрядом (СЛО) "Россия", в состав которого входит и президентский борт, а также в кубанской авиакомпании Cubana.