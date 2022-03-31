"Гранд Сервис Экспресс" продлевает на 5-8 апреля курсирование дополнительного поезда "Таврия" N195/196 из Симферополя в Москву и на 7-10 апреля — обратно. В ближайшее время продажи билетов будут открыты", — говорится в информации перевозчика.

Вместе с тем, доппоезд не будет ходить 1-3 апреля из-за проведения ремонтных работ на ж/д инфраструктуре. "Альтернативный способ добраться до места назначения — это поезда 91/92 Москва-Севастополь и 173/174 Москва-Евпатория. В их составы в указанные даты будут включены дополнительные плацкартные вагоны", — отмечает ГСЭ.

Сообщается также, что компания-перевозчик направила владельцам инфраструктуры запрос о продлении курсирования доппоезда из Москвы в Симферополь на майские праздники "в связи с высоким спросом". "Также рассматривается вопрос о пополнении схем регулярных поездов на майские праздники", — говорят в ГСЭ.

Доппоезд назначили с 25 февраля, его курсирование уже несколько раз продлевали после появления информации Росавиации о запрете гражданских полетов в/из Крыма.

Росавиация 30 марта в шестой раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, на этот раз до 7 апреля. Полеты, таким образом, по-прежнему, не осуществляются в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.