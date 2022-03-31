"В нынешнем году крики лебедей были слышны в районе Хевоскоски ГЭС (входит в касказ Пазских ГЭС — ИФ) примерно неделю назад, а воочию нам повезло их увидеть 29 марта на острове Варлама", — сообщает заповедник.

На острове расположен дом-музей норвежского ученого Ханса Сконнинга, который первым начал изучать и описывать птиц, обитающих в долине реки Паз.

В заповеднике отмечают, что прилет лебедей характеризует период предвесенья или снежной весны, что совпадает с текущей погодой в Мурманской области.

По наблюдениям специалистов, самый ранний прилет лебедей произошел в 2003 году — 11 марта. Чаще всего это происходит 30 марта.

"Пасвик" (входит в трехсторонний заповедник "Пасвик-Инари") был создан в 1992 году и стал первым заповедником Российской Федерации и самым молодым в Мурманской области. Основные задачи "Пасвика" заключаются в сохранении северных сосновых лесов, водно-болотных угодий мирового значения и фауны водоплавающих птиц (здесь обитает 241 вид птиц, около половины — водоплавающие).

Площадь заповедника составляет порядка 14,7 тыс. га и на 44 км растянута вдоль границы России и Норвегии. В разные периоды на территории заповедника жили саами, русские, финны и норвежцы. На территории "Пасвика" встречаются следы пребывания людей, относящиеся к каменному веку.