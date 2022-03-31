"Нужно поддерживать операционную деятельность российских авиакомпаний, но не за счет пассажиров, не перекладывая на граждан дополнительные расходы, а напротив — через обеспечение большей доступности билетов для граждан", — сказал он.

"Поэтому в дополнении к уже действующим мерам господдержки, включая льготные билеты на Дальний Восток и другие регионы, прошу правительство запустить ту программу масштабную, о которой мы сейчас говорили, — по компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. Речь идет о рейсах, которые состоятся в самый активный период перелетов — с апреля по октябрь текущего года", — отметил Путин.

Размер необходимых для этого субсидий пока точно не определен, добавил президент.

"Я знаю о спорах, которые идут на этот счет. Поскольку нет в правительстве единства в том, как нужно осуществлять эти подсчеты, давайте мы поставим для начала цифру 100 млрд руб. Если иметь в виду 10% на резервы, то как раз и получится 110 млрд руб., — сказал Путин. — Можно будет посмотреть, как идет реализация этой программы, при необходимости можно будет соответствующим образом добавить. Но считать предлагаю по методике, предложенной Минтрансом".

Путин также отметил необходимость вернуть гражданам деньги за отмененные из-за антироссийских санкций рейсы. Если в 2020 году, в разгар пандемии COVID-19, пассажирам отмененных рейсов выдавались сертификаты на полеты в будущем, то сейчас эту программу реализовать сложнее, сказал Путин: многие маршруты закрыты. "Поэтому нужно выдать деньги — я прошу правительство в сжатые сроки запустить такой механизм", — сказал он.

Кроме того, он поручил компенсировать расходы российских аэропортов, временно закрытых из-за ситуации на Украине, на период их вынужденного простоя для сохранения коллективов. Речь идет об 11 аэропортах на юге и в центральной части РФ: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. По решению российских авиавластей, они не работают с 24 февраля.

"Значительной финансовой нагрузкой для авиакомпаний остаются лизинговые платежи, а также платежи по аккредитивам, — продолжил президент. — Такую нагрузку нужно снизить. В части аккредитивов поддерживаю схему, предложенную правительством и согласованную с Банком России".

"Что касается лизинговых платежей, то напомню, что значительная их часть предполагалась к уплате компаниям из так называемых недружественных стран, а они нарушили свои контрактные обязательства. В этой связи прошу правительство подготовить комплекс мер по решению проблем лизинговых платежей, принимая во внимание то, резидентом какой страны является та или иная лизинговая компания", — заключил Путин.

Ряд западных стран в конце февраля объявили санкции против России в связи с военной операцией на Украине, часть из них ударила по авиационной отрасли. В частности, введен запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Уже эксплуатируемые в стране самолеты, в соответствии с санкциями, должны быть возвращены иностранным лизингодателям.