"Прошу правительство до 1 июня утвердить комплексную программу развития авиатранспортной отрасли, рассчитанную до 2030 года. В ней важно оценить перспективные объемы перевозок, уточнить маршрутную сеть. Исходя из этих данных нужно определить количество и типы необходимых воздушных судов, а также меры по развитию техобслуживания и ремонта", — сказал Путин на совещании по развитию авиаперевозок.

"Нужно зафиксировать обязательства нашей промышленности по срокам и объемам поставок авиатехники и запчастей для нужд российских авиакомпаний", — подчеркнул он.

В числе приоритетов должна оставаться безопасность воздушных перевозок, отметил он.