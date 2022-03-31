"В прошлом году мы приняли больше одного миллиона туристов. В этом году прогнозы не исключают, что их станет в два раза больше. С одной стороны — это хорошо, с другой — сильно обязывает. Потому что мы должны предоставить инфраструктуру, обеспечить безопасность, транспортные услуги в должном объеме. Пока у нас есть только гостеприимство. Хотелось бы, чтобы были гостиницы, санатории, зоны отдыха", — сказал он, выступая перед Народным собранием республики в четверг.

Меликов отметил, что в настоящее время в республике реализуется проект по созданию восьми туристических информационных центров и санитарных зон на самых востребованных туристских направлениях республики.

"Недавно в Москве прошла крупная выставка, где наша площадка стала самой востребованной. Люди интересовались возможностью отдохнуть в Дагестане", — подчеркнул он.

Ранее министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов призвал инвесторов активнее вкладываться в отрасль из-за растущего спроса. По данным республиканского Минтуризма, в 2021 году Дагестан посетили около 1,1 млн туристов, что почти на четверть больше, чем в 2020 году.