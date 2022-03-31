"Очень многие жители Беларуси и с удовольствием и раньше отдыхали в Крыму. Сейчас возможностей будет больше. В прошлом году 9,5 млн человек посетили Крым с целью отдыха. Это наша российская здравница. Хотел бы пригласить еще раз граждан Беларуси, граждан Союзного государства посетить Крым, отдохнуть. Это великолепное место", — сказал Грызлов на открытии международной выставки-ярмарки туристских услуг "Отдых-2022" в четверг в Минске. Его слова приводит госагентство БелТА.

По его мнению, целесообразно было бы пустить поезд из Симферополя в Минск.

"Оговаривались возможности передвижения в сторону Крыма. Это не только автомобиль, это и железная дорога, и авиационный транспорт. Наверное, можно было бы подумать, чтобы тот поезд, который сейчас ходит по маршруту Симферополь — Смоленск, шел и в Минск. Тогда был бы поезд Минск — Смоленск — Симферополь. Самый удобный, наверно, вариант доехать до Крыма", — отметил посол России в Белоруссии.